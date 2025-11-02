Stiljan Shehu del del Team Kaimuay di Prato conquista il titolo nazionale Wmc di Muay Thai 63,5 kg

Stiljan Shehu sul tetto d'Italia: conquista il titolo nazionale Wmc di Muay Thai 63,5 kg con uno spettacolare ko

Serata di grande Muay Thai al PalaMattioli di Bari, dove il talento del Team Kaimuay, Stiljan Shehu, ha conquistato il titolo Wmc Italiano Muay Thai 63,5 kg, battendo per ko al secondo round l’atleta di casa Michele Lobascio

Stiljan Shehu ha appena 22 anni, ma già può vantare la sua prima cintura italiana da professionista. L'ha ottenuta al secondo match da pro, battendo al PalaMattioli di Bari l'atleta di casa Michele Lobascio. Un successo arrivato per ko al secondo round, dimostrando una superiorità netta, che gli è valso il titolo Wmc Italiano Muay Thai 63,5 chili.

Un traguardo importante per il talento del Team Kaimuay di Prato, che premia il lavoro, la dedizione e la crescita costante di un atleta che sta rapidamente emergendo nel panorama della Muay Thai nazionale.

Allenato dal direttore tecnico Francesco Mazzoni e dal maestro Leonardo Bertini, con il supporto della mental coach Emily Wahby, Shehu ha dominato il match grazie a una combinazione di tecnica, precisione ed esplosività, trovando il colpo decisivo nel secondo round che ha chiuso l’incontro in modo netto.

Il Team Kaimuay, guidato dal presidente Alessandro Bertoglio, ha espresso grande orgoglio per il successo del suo atleta: “Come presidente sono estremamente soddisfatto della prestazione di Stiljan e dell’obiettivo che ha raggiunto – commenta Bertoglio - se lo merita tantissimo perché è un ragazzo serio e d’oro, con noi da tanti anni. Con fatica e sudore è riuscito a conquistare ciò che desiderava”.

Già campione italiano 1ª serie FederKombat 2024/2025, Stiljan Shehu vanta un record da dilettante di 19 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Oltre alla Muay Thai, ha maturato esperienza anche nella kickboxing, disciplina in cui ha affinato precisione e controllo della distanza. Commosso nel post-match, Shehu ha dedicato la vittoria ai genitori, che ha abbracciato tra le lacrime dopo il trionfo: “Questa cintura è per loro, per il mio team e per tutti quelli che credono in me – dice -. È il risultato di tanto sacrificio e passione”.

Davanti a un pubblico numeroso e un’organizzazione impeccabile, l’evento ha offerto una serata di spettacolo puro, confermando la crescita e la qualità della scena Wmc Muay Thai italiana. Con diversi match importanti già in programma per i prossimi mesi, Stiljan Shehu guarda al futuro con determinazione: “L’obiettivo è difendere la cintura e proseguire la scalata verso traguardi sempre più prestigiosi”.

Con talento, umiltà e un team affiatato alle spalle, Stiljan Shehu si conferma come una delle nuove stelle più promettenti della Muay Thai italiana.

Fonte: Team Kaimuay

Notizie correlate