Ubriaco alla guida investe pedone a Forte dei Marmi: si indaga sul movente

Cronaca
Notte di paura a Forte dei Marmi dove un uomo di 24 anni è stato investito da un’auto il cui conducente, anch’egli 24enne e di origini marocchine, è risultato positivo all’alcoltest. L’episodio è avvenuto attorno alle 3:20 in via Duilio, e le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sulla reale dinamica dell’incidente: non si esclude che l’investimento possa essere stato volontario, conseguenza di una lite tra i due.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia intervenuti sul posto, il giovane alla guida è stato subito rintracciato e sottoposto a controllo, che ha confermato lo stato di ebbrezza. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza e lesioni stradali aggravate; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La vittima, trasportata d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni. Gli accertamenti proseguono per stabilire se l’investimento sia stato il tragico epilogo di un diverbio tra i due giovani.

La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, mentre le indagini continuano per fare luce su quanto successo e sulle eventuali responsabilità penali del conducente.

