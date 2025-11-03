All'Antico Vinaio arriva a Parigi: 50esimo locale nel mondo per la catena fiorentina

Attualità Firenze
Fonte: Fb All'Antico Vinaio

Con negozi in cinque Paesi e quasi 800 collaboratori, l’azienda punta a chiudere il 2025 con 80 milioni di fatturato e 20 nuove aperture nel 2026

All'Antico Vinaio festeggia il 50esimo locale nel mondo e lo fa aprendo in una grande capitale europea: Parigi. Cinquanta negozi in 5 Paesi e quasi 800 collaboratori nel mondo, la celebre catena fiorentina di schiacciate conferma un’espansione internazionale in continua crescita. Il taglio del nastro in Rue du Petit Pont 3-5 è stato effettuato da Tommaso Mazzanti, alla guida della catena nata nel 1991 come piccola bottega di soli 20 metri quadrati.

Con Parigi, la Francia diventa il quinto Paese a ospitare l'imprenditore fiorentino, dopo Italia, Stati Uniti - dove conta 18 locali, di cui 8 solo a New York - Emirati Arabi (Dubai) e Regno Unito (Londra).

L’azienda punta a chiudere il 2025 con un fatturato superiore agli 80 milioni di euro e a proseguire l’espansione nel 2026 con almeno 20 nuove aperture.

