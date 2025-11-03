Cadavere ritrovato a Vinci, aperto fascicolo per omicidio colposo

Cronaca Firenze
Disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso. Ancora ignota l'identità

Aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo dalla procura di Firenze dopo il ritrovamento ieri, domenica 2 novembre, del cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo nel comune di Vinci. Per stabilire le cause del decesso è stata disposta dal pm Sandro Cutrignelli l'autopsia, che si svolgerà nelle prossime ore all'istituto di medicina legale di Firenze.

A lanciare l'allarme e rinvenire il corpo è stato un passante in via Comunale, dove sono immediatamente intervenuti i carabinieri. L'identità è tuttora sconosciuta: si tratterebbe di un uomo, che non aveva documenti con sé. Per questo la procura ha ordinato che i campioni biologici della vittima siano inseriti nella Banca dati nazionale del Dna.

