Cadavere ritrovato a Vinci, aperto fascicolo per omicidio colposo

Aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo dalla procura di Firenze dopo il ritrovamento ieri, domenica 2 novembre, del cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo nel comune di Vinci. Per stabilire le cause del decesso è stata disposta dal pm Sandro Cutrignelli l'autopsia, che si svolgerà nelle prossime ore all'istituto di medicina legale di Firenze.

A lanciare l'allarme e rinvenire il corpo è stato un passante in via Comunale, dove sono immediatamente intervenuti i carabinieri. L'identità è tuttora sconosciuta: si tratterebbe di un uomo, che non aveva documenti con sé. Per questo la procura ha ordinato che i campioni biologici della vittima siano inseriti nella Banca dati nazionale del Dna.

