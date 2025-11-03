Cantiere in centro a Montespertoli, via alla riorganizzazione del mercato

Prosegue il percorso di riqualificazione del centro storico di Montespertoli. Da lunedì 3 novembre 2025 hanno preso avvio gli interventi dsu via Roma con la predisposizione dell’area logistica del cantiere nella parte terminale della strada, in continuità con il programma di rinnovamento urbano dell’area centrale del paese.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza del mercato settimanale del martedì mattina, è prevista una riorganizzazione temporanea dei banchi. Da martedì 4 novembre 2025 gli operatori posizionati all’imbocco di via Roma da Piazza del Popolo saranno ricollocati al centro della piazza, in questo modo entra in vigore una nuova configurazione che resterà valida per tutta la durata delle lavorazioni. La definizione delle modifiche è il frutto del confronto con gli operatori del mercato avvenuto nel mese di luglio.

Contestualmente ai lavori, l’Amministrazione comunale ha già avviato le misure di sostegno agli esercizi commerciali direttamente interessati dal cantiere. Il Consiglio comunale, attraverso una risoluzione e un emendamento approvati dalla maggioranza, ha impegnato la Giunta a garantire ristori per le attività situate in via Roma e via Sidney Sonnino, con criteri chiari, trasparenti e procedure semplificate per la richiesta dei contributi, oltre al rafforzamento delle agevolazioni già previste, come la riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico e la sospensione della tariffa TARIC per i dehors.

Il percorso di rigenerazione urbana del centro storico rappresenta un progetto strategico per il paese, finalizzato a migliorare vivibilità, fruibilità degli spazi e qualità urbana. Parallelamente, l’Amministrazione continua a garantire ascolto e supporto a cittadini e imprese, accompagnando gli operatori economici durante la fase di cantiere con misure dedicate.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

