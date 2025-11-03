Caso sospetto di Chikungunya a Santa Maria a Monte, scatta la disinfestazione

Il Comune di Santa Maria a Monte informa la cittadinanza che, in forza dell’ordinanza sindacale n. 169/2025, verranno effettuati interventi di disinfestazione adulticida e larvicida contro la zanzara tigre (Aedes albopictus). L’intervento si rende necessario a seguito della notifica da parte dell’ASL di un presunto caso di infezione da CHIKUNGUNYA, malattia virale, caratterizzata da febbre e forti dolori, che viene trasmessa all’uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes.

La malattia pare sia stata contratta all’estero ma, dal momento che la trasmissione e quindi la diffusione può avvenire tramite punture di zanzare che potrebbero infettarsi pungendo il soggetto ammalato presente sul nostro territorio, a titolo precauzionale e al fine di tutelare la salute pubblica è stato deciso di ridurre il remoto rischio di innesco di trasmissione autoctona mediante un

importante intervento di disinfestazione contro la zanzara tigre.

Le operazioni, realizzate da una ditta specializzata, avranno inizio martedì 4 novembre 2025 alle ore 16:30 e interesseranno l’area di diametro di circa 200m compresa tra via Pesco, via del Fosso, via Francesca e le zone limitrofe, incluse le sponde del canale Usciana.

Durante le operazioni, gli addetti effettueranno anche ispezioni porta a porta per individuare e rimuovere eventuali focolai larvali. In caso di maltempo, gli interventi saranno rinviati al primo giorno utile.

Il Comune invita i residenti delle aree coinvolte a collaborare con il personale incaricato e ad adottare alcune precauzioni, tra cui:

- raccogliere o coprire frutta e verdura prima del trattamento;

- restare in casa con porte e finestre chiuse durante l’intervento;

- tenere gli animali domestici al chiuso;

- lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli eventualmente esposti prima del consumo.

Il Sindaco Manuela Del Grande raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte dei cittadini per garantire l’efficacia delle operazioni e tutelare la salute pubblica.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

