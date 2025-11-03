Cocaina e hashish in auto e a casa: arrestato 49enne

Un 49enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Pontedera. Il 29 ottobre alle 21.30 in viale America è stata fermata dai carabinieri un'auto con due persone. Una delle due ha opposto resistenza chiudendo con forza lo sportello.

A seguito di perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 41,84 grammi. La successiva perquisizione domiciliare ha portato a trovare 1264,77 grammi di hashish, 69 grammi di cocaina, 7 grammi di marijuana, 400 euro in contanti, due bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente sono stati posti sotto sequestro.

