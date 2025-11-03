Consegna droga in monopattino a Pisa, con sé cocaina e contanti: arrestato 30enne

La Guardia di Finanza di Pisa ha arrestato un uomo di 30 anni, originario della Tunisia e con regolare permesso di soggiorno, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata dopo le segnalazioni di alcuni residenti di via Cattaneo.

I finanzieri, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno organizzato appostamenti nella zona, individuando un sospettato che si spostava in monopattino e che, nei pressi della stazione centrale, avrebbe ceduto un involucro in cambio di una banconota. Fermati i due uomini, i militari hanno trovato mezzo grammo di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di altri 13 involucri contenenti complessivamente 7,5 grammi di cocaina e 2.660 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e, dopo il giudizio per direttissima, trasferito nel carcere Don Bosco. L’acquirente, un quarantenne originario di Napoli, è stato segnalato alla Prefettura.

La Guardia di Finanza sottolinea che il procedimento è nella fase preliminare e la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva. L’operazione rientra nella più ampia attività di controllo del territorio contro lo spaccio e i reati a maggiore pericolosità sociale.