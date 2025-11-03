Convocazioni importanti per il Biancorosso Sesa

Biancorosso Sesa è orgogliosa di poter comunicare che l'attento lavoro svolto sulle giovanili continua a ripagarci con importanti soddisfazioni. Sono infatti di questi giorni due belle notizie. Fra i convocati del progetto nazionale "Ogni regione conta", che racchiude per l'area 1 Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria e Toscana, il mondo biancorosso sarà rappresentato a vari livelli: Marco Ancillotti, anno 2008, come giocatore, Matteo Azzato, anno 2003, come giovane allenatore e Diego Alpi ed Andrea Landi come preparatori atletici. Essere presenti a tutti questi livelli ad un evento di questa portata è chiaramente un motivo di grande soddisfazione.

Inoltre, fra i ragazzi più piccoli dell'annata 2012, sono stati convocati Pietro Gelli e Riccardo Di Gangi per il monitoraggio relativo al progetto Academy Italia.

Chiaramente queste convocazioni devono essere considerate non soltanto premi per i singoli ma soprattutto premi per le squadre di appartenenza e per tutto il settore giovanile guidato da Francesco Mazzoni.

