Dopo un incidente, picchia i carabinieri e danneggia l'auto di servizio

Cronaca Riparbella
Un 45enne è stato arrestato a La Fagiolaia (Riparbella) e adesso si trova ai domiciliari, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri sono intervenuti il 21 ottobre su un incidente stradale e il 45enne, alla guida di uno dei mezzi, era in stato di agitazione dovuto a alcol.

"Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l'uomo ha iniziato a inveire contro un militare, minacciandolo di morte e atti lesivi. L'aggressione è poi degenerata in un vero e proprio attacco fisico, con l'uomo che spintonava e, infine, colpiva al volto il militare operante" dicono dall'arma.

L'uomo ha poi colpito ripetutamente l'autovettura di servizio, danneggiando lain maniera significativa. Poi è stato contenuto e arrestato.

