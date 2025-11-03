Empoli, chiusura temporanea sulla Tosco Romagnola Sud: traffico deviato su via Giuntini e via della Piccola

Il divieto riguarda il tratto tra la rotatoria di via Cherubini e quella di via della Piccola
Provvedimento temporaneo alla viabilità fino alle 16 di domani, martedì 4 novembre. Dalle 16 di oggi è stato istituito, con ordinanza 474 del 3 novembre 2025, il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia di marcia in direzione Montelupo della ss67 via Tosco Romagnola Sud, nel tratto tra la rotatoria all'altezza di via Cherubini a quella all'altezza di via della Piccola.
Sarà possibile accedere da via Giuntini e da via della Piccola per chi, venendo da Empoli, vuole riprendere la ss67.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
