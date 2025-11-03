Empoli perde una colonna dell'imprenditoria e della Sammontana: è scomparso Loriano Bagnoli

Empoli si risveglia con una notizia drammatica: Loriano Bagnoli non c'è più. A ottanta sei anni se ne è andato uno dei pilastri di Sammontana, l'industria di gelati confezionati che è diventata un colosso italiano. Figlio di Romeo Bagnoli, fondatore della Sammontana, era stato presidente e patron dell'industria e assieme ai fratelli Renzo e Sergio ha segnato una pagina storica dell'imprenditoria empolese e italiana.

Loriano Bagnoli assieme alla famiglia ha contribuito a far crescere Sammontana e a portarla in lungo e in largo per l'Italia, oggi è suo figlio Leonardo a portare il nome di Empoli e della Sammontana in alto. C'è chi considera Loriano Bagnoli un mentore, chi addirittura un 'padre' a livello lavorativo, a Empoli e nell'Empolese Valdelsa sono molte le persone che hanno avuto a che fare con lui e lo stanno ricordando affranti sui social.

Anche se non era più operativo da tempo, Bagnoli era rimasto comunque una sorta di totem per l'azienda e non solo. Da gonews.it e da tutta Xmediagroup le più sincere condoglianze alla famiglia Bagnoli.

