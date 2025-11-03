Dà in escandescenze all'ospedale due volte in un weekend

Due episodi di violenza in pronto soccorso nell'arco di un fine settimana hanno riacceso l'attenzione sul tema della sicurezza del personale sanitario all'ospedale San Giuseppe. Protagonista sempre lo stesso ragazzo, come riporta La Nazione.

Il primo episodio si è verificato sabato 1 novembre intorno alle 21. Un giovane paziente, ricoverato nel pomeriggio in stato di agitazione e successivamente trasferito nella shock-room per accertamenti, avrebbe perso il controllo pretendendo di lasciare la struttura. Secondo le ricostruzioni, nemmeno i genitori sarebbero riusciti a calmarlo.

Durante l'episodio, il personale sanitario sarebbe stato oggetto di offese, sputi, calci e spintoni. La situazione ha richiesto l'intervento della vigilanza privata, con una seconda guardia richiamata d'urgenza da un altro settore per affiancare quella già in servizio. Nell'episodio sarebbero rimasti feriti un infermiere e una guardia giurata, con quest'ultima che avrebbe riportato una prognosi di quattro giorni.

La mattina successiva si è verificato un secondo episodio. Lo stesso giovane, al risveglio nella shock-room, avrebbe nuovamente manifestato comportamenti aggressivi. Sei persone tra personale sanitario e addetti della vigilanza avrebbero tentato di gestire la situazione, che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri della Compagnia di Empoli.

