Firenze, arrestato 25enne per possesso di droga: sequestrati oltre 300 grammi tra MDMA, ketamina, cocaina e hashish

Un cittadino albanese di 25 anni è stato arrestato nella mattina di venerdì 31 ottobre dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale di Firenze per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto in via dei Federighi, a seguito di una segnalazione su un uomo sospettato di detenere droga ai fini di spaccio. Gli agenti dei Commissariati di San Giovanni e di Rifredi-Peretola, insieme alla Squadra Antidroga della Polizia Municipale, hanno organizzato un servizio di osservazione e hanno individuato il 25enne a bordo di uno scooter. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato la fuga, liberandosi di un bilancino di precisione che è stato recuperato dagli operatori.

Dopo essere stato bloccato, il giovane è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente 159 grammi di MDMA nascosto all’interno di un calzino. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 105 grammi di MDMA, circa 70 grammi di ketamina, 11 grammi di cocaina, 32 grammi di hashish e della somma contante di 450 euro.

Il 25enne, con precedenti di polizia, è stato portato alla Casa Circondariale di Sollicciano, in attesa del rito di convalida che si terrà nei prossimi giorni.

