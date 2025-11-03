Giornata di prevenzione cardiovascolare: controlli gratuiti a Fucecchio

Una giornata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è in programma domenica 16 novembre in piazza Montanelli a Fucecchio. L'iniziativa dal nome 'La prevenzione è vita, prendi cura del tuo cuore' è organizzata dalla Misericordia di Fucecchio e dal Rotary Club Fucecchio- Santa Croce con il patrocinio del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana, ed il supporto del Coordinamento delle Misericordie dell'Empolese Valdelsa Valdarno.

Dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 nella piazza centrale della città sarà attivo il Camper della Salute, ossia un ambulatorio mobile attrezzato per le visite mediche con all'interno un medico cardiologo coadiuvato del personale dell' Arciconfraternita, che offrirà, gratuitamente, attraverso screening, misurazione della pressione arteriosa e ECG, una valutazione del rischio cardiovascolare, consigli personalizzati per adottare uno stile di vita più sano, e saranno inoltre fornite indicazioni utili per eventuali approfondimenti diagnostici.

"La prevenzione è fondamentale per la diagnosi precoce e per intervenire tempestivamente in caso di patologie cardiovascolari, spiega il governatore della Misericordia di Fucecchio Gino Macchiaroli. Questa nostra iniziativa è finalizzata a promuovere la cultura della prevenzione attraverso controlli periodici e stili di vita sani che contribuiscono alla buona salute dell’intera cittadinanza".

"Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di morte in Italia, gli fa eco il presidente del Rotary, Luca Borgioli, l’attenzione del nostro club sul tema della prevenzione è

molto alto e la nostra collaborazione con le Misericordie nasce proprio per cercare di indirizzare i cittadini verso la conoscenza dei principali fattori di rischio".

