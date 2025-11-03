Successo per la Half Marathon di Empoli: oltre 700 in gara insieme a corridori di alto livello

Si è conclusa con successo la Half Marathon di Empoli, manifestazione 'tutta empolese' che ha unito tre eventi in uno: la 3km di CardioCamminata con Jill Cooper, la 10 Km e la mezza maratona di 21 Km. Oltre 700 atleti hanno partecipato, , restituendo colore e vitalità all’Empoli sportiva, con la presenza anche di corridori di alto livello.

L’evento è stato sostenuto da sponsor importanti come Joma, Enervit, Maxismall, Fisioatletics, Link Palestre e Prinz Beverage and Food, e ha potuto contare su partnership con Regalami un Sorriso per le foto e i pacemaker, la Misericordia di Empoli e i massaggiatori sportivi Lenni Lanini, Sebastiano Baldini e Stefania Vannini.

Non sono però mancati alcuni problemi organizzativi che hanno reso amara la giornata. Come spiega Maurizio Bottoni, responsabile dell’organizzazione dell’evento:

"Mi assumo tutte le responsabilità del caso - scrive Maurizio Bottoni, responsabile dell’organizzazione dell’evento -. Sono uno sportivo e capisco quale aspettativa c’è dietro ogni singola esperienza di gara, sacrifici ed impegno. In queste ore sto raccogliendo informazioni su quanto successo, confrontandomi con chi di dovere per poi provvedere a scrivere a tutti i partecipanti per trovare una soluzione".

"Organizzare un evento sportivo richiede sicuramente attenzione e dedizione - conclude l'organizzazione -. Siamo sicuri che alla prossima occasione non si presenteranno più questi problemi".