Il Gialloblu Castelfiorentino espugna il parquet di Anghiari 69-70

Alla quarta giornata il Gialloblu Castelfiorentino brinda al primo successo: in un finale al cardiopalmo i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano battono a domicilio la Libertas San Bartolomeo Anghiari per 69-70. A decidere la sfida è il libero di un ottimo Damiani che, con 4 decimi sul cronometro, mette i due punti sulla via di Castello. Un finale che tinge di gialloblu una sfida per gran parte amministrata da Cetti e compagni, dopo un inizio tutto appannaggio dei padroni di casa.

In avvio, infatti, sono i locali a che provano per primi a mettere le mani sulla gara per il +8 al primo riposo (21-13). A cavallo tra la seconda e la terza frazione, però, la reazione castellana ribalta completamente l’inerzia così, dopo la parità a quota 38 all’intervallo lungo, nella ripresa i gialloblu provano a scappare toccando il +12 alla terza sirena (51-63). Nell’ultimo quarto, la Libertas è brava a riaprire i giochi impattando a quota 69 con 4 decimi sul tabellone: un fallo su tiro da tre manda Damiani in lunetta, che fa 1/2 nei primi due liberi per poi sbagliare volutamente il terzo e mettere l’ipoteca sul primo successo stagionale.

Prossimo impegno venerdì 7 novembre alle 21:15 sul parquet di Reggello.

LIB. SAN BARTOLOMEO ANGHIARI – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 69-70

Tabellino: Nencini 14, Niccolini 13, Damiani 19, Ciampolini 7, Talluri 8, Fabrizzi 5, Bartolini 2, Tavarez 2, Filippini, Bici. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 21-13, 38-38 (17-25), 51-63 (13-25), 69-70 (18-7)

Arbitro: Celentano di Arezzo.