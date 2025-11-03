Il Gialloblu Castelfiorentino perde all’esordio

Esordio in salita per il Gialloblu Castelfiorentino, che dopo il turno di riposo alla prima giornata cade per mano della Pallacanestro Femminile Firenze: 44-33 il finale sul campo fiorentino. Le ragazze di Gianni Lazzeretti e Fabrizio Iserani pagano un pesante black out a cavallo tra la seconda e la terza frazione, che permette alle padrone di casa di indirizzare la sfida e poi amministrarla nella volata finale.

Buono l’avvio della truppa castellana, che approccia con grande intensità e chiude la prima frazione con la testa avanti (10-13). Nel secondo quarto la gara procede sul filo dell’equilibrio fino a due minuti dalla fine, quando in casa gialloblu si spegne letteralmente la luce e Firenze passa a condurre, ribaltando l’inerzia al riposo lungo (26-21). Al rientro dagli spogliatoi la situazione non si sblocca: la reazione castellana non arriva, le fiorentine dominano a rimbalzo e scappano fino a toccare il +12 al 30′. Un divario che, di fatto resta più o meno invariato nell’ultimo quarto, con le locali che amministrano e chiudono i giochi.

Prossimo impegno sabato 8 novembre alle 19:00 al PalaGilardetti contro Gea Grosseto.

PALL. FEMMINILE FIRENZE – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 44-33

Tabellino: Banchelli 5, Bellantoni 8, Bandinelli 4, Baldinotti 4, Fiaschi 2, De Felice 3, D’Ambrosio 2, Dani 5, Ancillotti, L’Ala, Lucchesi ne. All. Lazzeretti. Ass. Iserani.

Parziali: 10-13, 26-21 (16-8), 37-25 (11-4), 44-33 (7-8)

Arbitro: Luchi di Prato.

Fonte: Abc - Ufficio stampa