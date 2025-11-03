Indovina chi viene a cena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Si alza il sipario sulla stagione di prosa 2025/2026 del Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Venerdì 7 Novembre alle ore 21,00, prende infatti il via la stagione che si apre in grande stile con “Indovina chi viene a cena” con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, due attori di grande talento, amati e conosciuti dal grande pubblico.

Con la regia di Gugliemo Ferro, viene riportata in scena la stupenda commedia cinematografica che fu interpretata a fine anni ’60 dai due ‘mostri sacri’ Katharine Hepburn e Spencer Tracy.

Il tema, quello di un matrimonio misto che allora fece scalpore, oggi è più che mai di attualità in una società sempre più multietnica. Il soggetto di William Arthur Rose ha quasi mezzo secolo, ma anche grazie all’adattamento di Mario Scaletta, si presenta come un testo ancora attuale e brillante che trasmette un messaggio a forte connotazione sociale, che parla “di differenze” e di “comprensione”.

La ricca e prestigiosa stagione di prosa del teatro, resa possibile dalla Fondazione Teatro del Popolo avvalendosi del contributo della direttrice artistica Vania Pucci e potendo contare sulla collaborazione della Fondazione Toscana Spettacolo onlus, proseguirà Martedì 2 e Mercoledì 3 dicembre con Stefano Massini in “Mein Kampf”.

Venerdì 7 novembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

INDOVINA CHI VIENE A CENA

con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

di William Arthur Rose

Regia di Gugliemo Ferro

Adattamento Mario Scaletta

Produzione Mentecomica

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate