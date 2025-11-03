Open day musicali al Circolo XXIII agosto di Stabbia: lezioni gratuite con il Maestro Alessio Cioni

Due giornate interamente dedicate alla musica e alla scoperta di bellissimi strumenti musicali: giovedì 6 e venerdì 7 novembre il Circolo “23 Agosto” di Stabbia ospiterà gli Open Day musicali organizzati dal Progetto Ferruccio Benvenuto Busoni e promossi dal Maestro di pianoforte Alessio Cioni.

L’iniziativa è pensata per avvicinare bambini, ragazzi e adulti al mondo della musica, offrendo la possibilità di partecipare a lezioni di prova gratuite di pianoforte, canto, violino e tromba, incontri di orientamento musicale e momenti di ascolto guidato.

Durante le due giornate sarà possibile conoscere da vicino le attività del Progetto Busoni, promotore della formazione musicale sul territorio, e incontrare il M° Alessio Cioni, pianista e docente di fama internazionale.

Le attività si svolgeranno su prenotazione presso il Circolo “23 Agosto” di Stabbia (Cerreto Guidi), con orario dalle 10 alle 20.

Per informazioni e prenotazioni: orchestradarchibenvenutobusoni@gmail.com 3332708867, 3333764731, http://www.youtube.com/@alessiocioni6329

Fonte: Ufficio stampa