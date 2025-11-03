Plures Alia accelera sulla digitalizzazione. Pos agli sportelli per semplificare i pagamenti

Plures Alia informa che, a partire da oggi, lunedì 3 novembre, presso alcuni sportelli al pubblico sono attivi i nuovi terminali Pos, collocati sulle scrivanie e a disposizione degli utenti. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di digitalizzazione e semplificazione dei servizi, con l’obiettivo di favorire modalità di pagamento più accessibili, rapide e sicure. Attraverso i nuovi Pos è possibile effettuare i pagamenti Tari disponibili su piattaforma PagoPA - sia per la tariffa corrispettiva che per la Tari - nei Comuni che hanno già attivato PagoPA (ad esempio Firenze e Prato). Per il pagamento della tariffa corrispettiva non sono previste commissioni a carico del cittadino.

In questa prima fase, in nuovi Pos sono attivi negli sportelli di Firenze (via Nigetti, 18), Scandicci (via Giotto, 55), Prato (via Paronese 104), Borgo san Lorenzo (via degli Argini, 8/12), Montemurlo (via Puccini-loc. Oste), Vaiano (via Giulio Braga, 213), Montale (via G. Boccaccio c/o La Badia), Pieve a Nievole (via Ponte di Monsummano, 91), Empoli (via del Castelluccio), Castelfiorentino (via Dei Praticelli 107) e Certaldo (via Filippo Turati, 93). Restano esclusi i pagamenti per i quali è previsto l’utilizzo del modello F24.

Sul territorio dei 65 Comuni serviti da Alia sono presenti diverse tipologie di sportelli, a seconda dei servizi offerti: 37 Infopoint, dedicati alle informazioni, alle segnalazioni e alla consegna dei kit per la raccolta differenziata; 15 Sportelli Tariffa, dove è possibile gestire pratiche relative a Tari e Taric (nuove iscrizioni, subentri, cessazioni o variazioni contrattuali); e 15 Punti Plures Alia, sportelli integrati ‘full service’ che uniscono le due funzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

