Referendum Multiutility, il comitato: "Comune metta a disposizione navette per le nuove sedi di voto"

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile
multiutility referendum

"Per tante persone recarsi in sedi di voto diverse da quelle abituali può risultare complesso e scoraggiante"

"Come è ormai ben noto, il Comune di Empoli ha deciso di tagliare il numero di sedi elettorali per il referendum previsto per il 9 novembre. La motivazione ufficiale sarebbe quella di non far perdere preziosi giorni di scuola a chi frequenta i plessi scolastici normalmente adibiti a seggi elettorali. Una scelta che, a ben vedere, rischia però di tradursi in un ostacolo concreto per molti cittadini". Così in una nota il comitato referendario Trasparenza per Empoli che continua: "C’è infatti chi legge in questa decisione un ulteriore atto di disincentivo al voto, in linea con la mancata volontà di accorpare il referendum alle recenti elezioni regionali. Una scelta politica, dunque, che potrebbe incidere in modo significativo sulla partecipazione democratica".

Per il comitato "il problema più evidente è di natura logistica. Per tante persone — anziani, disabili o cittadini non automuniti — recarsi in sedi di voto diverse da quelle abituali può risultare complesso e scoraggiante. Non basta infatti apporre cartelli informativi o comunicati: il disagio resta reale. Emblematici i casi dei residenti di Corniola, Pagnana, Marcignana, Ponzano, Serravalle i cui seggi sono stati spostati di diversi chilometri e costringono tutti a prendere un automezzo. Per questo motivo si chiede che il Comune — amministrato da una maggioranza la cui forza preponderante porta nel nome la parola “democratico” — garantisca navette gratuite che colleghino le ex sedi di seggio con le nuove dislocazioni, così da consentire a tutti i cittadini di esercitare il proprio diritto di voto in modo libero, consapevole e sicuro".

Notizie correlate

Firenze
Attualità
3 Novembre 2025
alluvione firenze 1966

Alluvione di Firenze, gli anziani dell’RSA 'La Chiocciola' ricordano quel giorno: "Noi, adolescenti a spalare il fango"

A quasi sessant’anni dall’alluvione che travolse Firenze il 4 novembre 1966, gli ospiti dell’RSA La Chiocciola di Firenze, gestita dal Consorzio Zenit, si ritroveranno mercoledì 5 novembre per condividere i [...]

Fucecchio
Attualità
3 Novembre 2025

Giornata di prevenzione cardiovascolare: controlli gratuiti a Fucecchio

Una giornata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è in programma domenica 16 novembre in piazza Montanelli a Fucecchio. L'iniziativa dal nome 'La prevenzione è vita, prendi cura del tuo [...]

Firenze
Attualità
3 Novembre 2025

All'Antico Vinaio arriva a Parigi: 50esimo locale nel mondo per la catena fiorentina

All'Antico Vinaio festeggia il 50esimo locale nel mondo e lo fa aprendo in una grande capitale europea: Parigi. Cinquanta negozi in 5 Paesi e quasi 800 collaboratori nel mondo, la [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina