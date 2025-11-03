Referendum Multiutility, iniziativa del PCI alle Pubbliche Assistenze di Empoli: "Votate Sì"

Mercoledì 5 novembre alle ore 21 presso la sala delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre 17, si terrà un'iniziativa del PCI toscano sul referendum del 9 novembre.
Il PCI ha, fin dall'inizio della raccolta firme per chiedere il referendum, fornito ampia disponibilità alla collaborazione con i comitati e altre forze politiche per raggiungere questo importante obiettivo.
Invitiamo quindi a votare SÌ perché la gestione dell'acqua sia veramente pubblica e contro la sua quotazione in borsa.
PCI regionale e sezione Abdon Mori Empolese Valdelsa.
