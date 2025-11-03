Referendum Multiutility, iniziativa del PCI alle Pubbliche Assistenze di Empoli: "Votate Sì"

Politica e Opinioni Empoli
Mercoledì 5 novembre alle ore 21 presso la sala delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre 17, si terrà un'iniziativa del PCI toscano sul referendum del 9 novembre.

Il PCI ha, fin dall'inizio della raccolta firme per chiedere il referendum, fornito ampia disponibilità alla collaborazione con i comitati e altre forze politiche per raggiungere questo importante obiettivo.

Invitiamo quindi a votare SÌ perché la gestione dell'acqua sia veramente pubblica e contro la sua quotazione in borsa.

PCI regionale e sezione Abdon Mori Empolese Valdelsa.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
1 Novembre 2025

Luca Ferrara (Empoli in Azione): "Vicinanza e solidarietà alla famiglia di Wafa e Mohamed"

"La tragedia che ha colpito la famiglia di Wafa e Mohamed ci lascia senza parole. Nove loro familiari sono rimasti uccisi a Gaza nella notte tra il 28 e il [...]

Empoli
Politica e Opinioni
1 Novembre 2025

Referendum Multiutility, il fronte del 'Sì' del 'No' e la 'maggioranza silenziosa'

Il 9 novembre si vota per il referendum sulla multiutility, che si terrà dopo la raccolta di 4000 firme promosso dal Comitato Trasparenza per Empoli. Sarà valido se si raggiunge [...]

Empoli
Politica e Opinioni
1 Novembre 2025

Multiutility, Lega Empolese per il Sì al referendum

"La Lega dell’Empolese a sostegno del “Sì” al referendum contro la quotazione in borsa della Multiutility". Questa la posizione espressa da Susi Giglioli, segretario Lega della Sezione Empolese. Come noto [...]



Tutte le notizie di Empoli

