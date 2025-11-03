Referendum Multiutility, Masi (BE): "Maggioranza 5 mesi fa contro astensione referendum, adesso resta in silenzio"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Masi ha pubblicato alcuni post di esponenti politici e istituzionali contro astensione in merito al voto referendario dell'8 giugno 2025

"Quanto pesavano quelle parole cinque mesi fa, e quanto pesano oggi? E soprattutto, di che tipo è il silenzio del Sindaco, del PD e di Sinistra Italiana?", a chiederselo in un post sui suoi canali social è Leonardo Masi di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli dopo la pubblicazione su gonews.it di un resoconto della posizione delle forze politiche in merito al referendum comunale del 9 novembre sulla Multiutility (vedi qui).

Masi, pubblicando una serie di screenshot di alcune prese di posizioni del sindaco, di esponent9i della Giunta, della Segreteria del PD Empolese Valdelsa e di Sinistra Italiana in merito ai referendum sul lavoro e la cittadinanza dell'8 e 9 giugno 2025, accusa di fatto la 'maggioranza silenziosa' di incoerenza rispetto alle precedenti posizioni su quel referendum abrogativo nazionale:

"Ho letto un articolo del direttore di gonews.it che riportava le (non) dichiarazioni del Sindaco, del PD e di Sinistra Italiana in merito il voto al referendum comunale. Quanti silenzi esistono? E quanto pesano le parole? Queste sono le prese di posizione pubbliche che, non più di cinque mesi fa, esponenti politici e istituzionali del nostro comune avevano espresso in merito al voto referendario dell'8 giugno. Con grande convinzione affermavano: "Farò il mio dovere e mi recherò al seggio". “Andiamo a votare.” “Intestarsi l’astensione è da miserabili.” “Con l’astensione, a perdere sono le persone.” “La partecipazione è il primo passo per un’Italia rappresentativa.” Tra le tante dichiarazioni, non sono mancate anche le accuse verso gli esponenti del governo che, invece, con il silenzio o con le parole, incoraggiavano di fatto l’astensione.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
3 Novembre 2025

Referendum Multiutility, iniziativa del PCI alle Pubbliche Assistenze di Empoli: "Votate Sì"

Mercoledì 5 novembre alle ore 21 presso la sala delle Pubbliche Assistenze di Empoli in via XX Settembre 17, si terrà un'iniziativa del PCI toscano sul referendum del 9 novembre. [...]

Empoli
Politica e Opinioni
1 Novembre 2025

Luca Ferrara (Empoli in Azione): "Vicinanza e solidarietà alla famiglia di Wafa e Mohamed"

"La tragedia che ha colpito la famiglia di Wafa e Mohamed ci lascia senza parole. Nove loro familiari sono rimasti uccisi a Gaza nella notte tra il 28 e il [...]

Empoli
Politica e Opinioni
1 Novembre 2025

Referendum Multiutility, il fronte del 'Sì' del 'No' e la 'maggioranza silenziosa'

Il 9 novembre si vota per il referendum sulla multiutility, che si terrà dopo la raccolta di 4000 firme promosso dal Comitato Trasparenza per Empoli. Sarà valido se si raggiunge [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina