Referendum sulla Sanità, Fattori: "Mancano poche migliaia di firme. Torniamo alle Asl provinciali"

Prosegue in Toscana la raccolta firme per il referendum consultivo sulla riorganizzazione del sistema sanitario regionale. In una comunicazione indirizzata ai sostenitori, l’ex consigliere regionale Tommaso Fattori rilancia l’appello in vista della scadenza: "Mancano 10 giorni e una manciata di firme (poche migliaia) per raggiungere la soglia prevista dalla legge e far sì che possa essere celebrato il referendum consultivo sull'organizzazione della sanità toscana".

L'ex consigliere espone le ragioni dell’iniziativa, entrando nel merito del sistema sanitario regionale e delle criticità percepite. "Per le questioni serie, come un’operazione chirurgica, possiamo ritenerci molto fortunati", scrive, tuttavia questa valutazione positiva è "a condizione di metter in conto le lunghissime liste d’attesa o il fatto che la prima visita, con il chirurgo che ti opererà, la fai privatamente e cioè in intramoenia".

Per Fattori, il sistema sanitario toscano "è stato una delle migliori al mondo e oggi viviamo di rendita", con un equilibrio che resiste grazie al lavoro di "medici, infermieri e operatori socio sanitari, donne e uomini di grande capacità e preparazione, che spesso lavorano con turni massacranti per via della carenza cronica di personale".

La critica principale riguarda la riorganizzazione del 2015 che ridusse le Asl da dodici a tre aree vaste. Una scelta definita una "controriforma", che avrebbe prodotto "gigantismo burocratico, allontanamento della programmazione socio sanitaria dai territori, accentramento decisionale nelle mani dei tre direttori generali e del presidente della Regione". Un processo che, secondo Fattori, "ha indebolito ulteriormente i servizi territoriali e aumentato la complessità organizzativa del sistema, riducendo il controllo sui servizi e la partecipazione democratica delle comunità locali".

Sulle motivazioni economiche della riforma, l’esponente politico afferma: "Venne raccontato che questo sarebbe servito a risparmiare, anche se facemmo notare che non esiste alcuno studio che metta in relazione le macro-fusioni delle organizzazioni sanitarie con l’ottimizzazione della spesa". Il risultato, sostiene, è stato opposto: "Non si è risparmiato un bel nulla e… la qualità dei servizi è peggiorata, sono stati tagliati 1000 posti letto, le liste d’attesa si sono allungate, le periferie sono sempre più marginalizzate e circa 200.000 toscani, secondo l’ISTAT, hanno rinunciato alle cure perché non possono permetterselo economicamente".

L’iniziativa referendaria viene descritta come uno strumento per intervenire: "Possiamo far qualcosa di incisivo: indire un referendum consultivo. Se raccogliamo 30.000 firme, il Consiglio Regionale appena insediato sarà obbligato a decidere se superare la controriforma sanitaria del 2015". Fattori ricorda inoltre che "non c’è quorum: ogni firma e ogni voto contano davvero".

La nota si conclude con un appello alla partecipazione: "Firmiamo, facciamo firmare e — se volete aiutare l’impresa — condividete questa riflessione".

Numerosi banchetti sono schedulati sul territorio regionale e sono stati diffusi i nominativi dei referenti locali per ciascuna provincia.

QUESITO

“Siete favorevoli alla proposta volta a rivedere l’attuale assetto del Servizio Sanitario Regionale incentrato in tre Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) di area vasta, come previsto dalla legge regionale toscana n. 84/2015 (“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”), al fine di assicurare una maggiore diffusione delle AUSL sul territorio, organizzandole su base provinciale?”

