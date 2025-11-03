Rotary Club Empoli: eletti Presidente 2027/28 e Presidente del Consiglio 2026/27

Giovedì 30 Ottobre 2025 si è svolta, nei locali del Ristorante Cucina S. Andrea a Empoli, la consueta assemblea annuale per la nomina del Presidente per l'annata rotariana 2027/28 e del Consiglio Direttivo per l'annata rotariana 2026/27 che affiancherà il Presidente nominato Luca Prosperi. Dopo le comunicazioni rotariane, il Presidente Giovanni Calugi, ha nominato presidente della commissione elettorale Roberto Gelli, segretario Andrea Cantini e membro Elisa Castellani. Le votazioni hanno dato i seguenti risultati: Maurizio Leschiera Presidente per l'annata Rotariana 2027/28.

Il consiglio direttivo dell’annata Rotariana 2026/27, sotto la presidenza Luca Prosperi, sarà così composto: Vicepresidente Giuseppe Pisacreta, Segretario Maurizio Leschiera, co-segretaria Simona Troiano, Prefetto Luca Bartali, co-prefetto Martina Biondi, Tesoriera Alessandra Nacci, Consiglieri Andrea Cantini, Luca Casarosa, Roberto Gelli, Giovanni Petralli. I numerosi soci e socie presenti hanno accolto con un caloroso applauso i nuovi eletti, in un clima partecipato di convivialità e amicizia.

La serata si è conclusa con un brindisi augurale e con le parole di Maurizio Leschiera che ha ringraziato per la fiducia accordatagli da tutti per questo incarico prestigioso.

Fonte: Rotary Club Empoli - Ufficio Stampa