Ruba durante il Lucca Comics e minaccia di morte i carabinieri: arrestato 38enne

Sabato pomeriggio, durante la manifestazione Lucca Comics & Games, i Carabinieri della Stazione di Piegaio hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Torino, per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle 19.30, in via San Girolamo, un gruppo di ragazzi di hanno segnalato ai militari di essere stati vittima di un tentativo di furto da parte di un uomo che, alla vista dei Carabinieri, ha cercato frettolosamente di allontanarsi mentre riponeva delle figurine all’interno di un marsupio.

L’uomo è stato prontamente fermato dai Carabinieri, ma durante il tentativo di fuga ha spintonato i militari e li ha minacciati di morte. Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato. Il 38enne è stato quindi condotto alla caserma del Cortile degli Svizzeri per le formalità di rito.

Secondo quanto ricostruito, nelle ore precedenti, alle 17.20, 3 adolescenti di 15 anni sono stati avvicinati da tre sconosciuti che, con il pretesto di vendere cartoline raffiguranti anime giapponesi, hanno convinto uno dei ragazzi a tirare fuori il portafoglio, sfilandogli di mano 40 euro e allontanandosi ignorando i richiami e le proteste dei ragazzi, che rassegnati proseguivano il giro. In serata, verso le 19.20, gli stessi malfattori hanno tentato di riproporre lo stesso trucco, ma i ragazzi hanno temporeggiato in attesa dell’arrivo dei Carabinieri. Due dei tre individui sono riusciti a fuggire, mentre il terzo è stato fermato dai militari.

Le ricerche continuano per individuare gli altri due complici. L’arrestato è stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida.