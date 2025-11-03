Rubano articoli per la casa e fuggono: ladri a Fibbiana

Un furto si è verificato sabato pomeriggio intorno alle 19 a un market di Fibbiana, nel comune di Montelupo Fiorentino. A darne notizia è stato il titolare del negozio che ha annunciato l'intenzione di sporgere denuncia ai carabinieri.

Secondo quanto ricostruito da La Nazione, una coppia composta da un uomo e una donna, entrambi poco più che trentenni, è entrata nel negozio poco prima della chiusura. I due avrebbero prelevato dagli scaffali vari prodotti per la casa riponendoli in una borsa e in uno zaino, per poi allontanarsi senza passare dalla cassa.

Nonostante i richiami degli addetti alla vendita, la coppia avrebbe proseguito la propria uscita, prima camminando e poi correndo. Il valore della merce sottratta è stato stimato in circa 50 euro. L'ingresso dei due nel negozio è stato registrato dalle telecamere interne.

Il titolare ha confermato che presenterà denuncia alle autorità competenti, auspicando che l'iniziativa possa portare a sviluppi nella vicenda.

