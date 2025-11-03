San Miniato Basso isolata dalla Mostra del Tartufo: "Rivedere le fermate del bus navetta per la Mostra Tartufo, commercianti penalizzati"

Anche quest’anno, in occasione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, è stata confermata la partenza della navetta da un’unica fermata a San Miniato Basso, modalità che aveva già mostrato criticità lo scorso anno. Considerato il risultato della precedente edizione, in cui la frazione era rimasta praticamente isolata dal capoluogo, Confcommercio Provincia di Pisa e la Lega Sezione San Miniato chiedono al Comune e a San Miniato Promozione di rivedere le fermate della navetta, avvicinandole al centro, che rischia di essere escluso assieme alle numerose attività dal flusso di visitatori, creando disparità e perdite economiche per le realtà locali.

"La Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato deve rappresentare un'opportunità per l'intero territorio e per il suo tessuto commerciale - hanno affermato Confcommercio Provincia di Pisa e Centro Commerciale Naturale di San Miniato Basso -. Purtroppo le attività di San Miniato Basso non potranno cogliere i benefici di un evento che porterà nel nostro comune migliaia di persone considerata la diversa collocazione delle fermate del bus navetta che a differenza degli ultimi anni non sosteranno a San Miniato Basso”.

Il presidente del CCN di San Miniato Basso, Pierfranco Speranza, si rivolge direttamente all'Amministrazione Comunale e a San Miniato Promozione, chiedendo di "valutare altre soluzioni che tengano conto delle numerose attività che un tempo beneficiavano della grande affluenza di visitatori, in modo che la Mostra Mercato sia davvero una festa di tutto il territorio e porti benefici concreti a tutte le attività commerciali e produttive".

"Già lo scorso anno in un incontro organizzato dopo la precedente edizione avevamo segnalato la questione - ha aggiunto il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli -. Abbiamo chiesto il ripristino delle fermate del bus navetta nel centro di San Miniato Basso, registrando la disponibilità del Comune e di San Miniato Promozione per trovare una soluzione più idonea.

"Un passo avanti è stato fatto prevedendo almeno la navetta gratuita per operatori ed espositori, ma questo non è sufficiente - hanno affermato da CCN e Confcommercio -. La fermata di San Miniato Basso dovrebbe servire tutti i visitatori, ripristinando la collocazione in atto fino al 2023. Una soluzione che eviterebbe disparità all'interno di una manifestazione che invece dovrebbe unire tutto il territorio comunale e di cui beneficerebbero, come sempre avvenuto, imprenditori e commercianti che lavorano tutto l'anno contribuendo a rendere vivo e attrattivo il territorio".

Amareggiata anche la Lega Sezione San Miniato, che sottolinea come “la decisione di concentrare le navette in un unico punto periferico penalizza non solo i visitatori, costretti a lunghe attese, ma anche le attività commerciali del centro di San Miniato Basso, trasformando la frazione in un deserto durante i weekend della Mostra. Un evento così importante deve valorizzare l’intero territorio, non solo alcune zone, e garantire benefici concreti a tutte le realtà locali”.

Notizie correlate