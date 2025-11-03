San Miniato Basso si prepara per la 16ª Sagra del Tartufo Bianco

Una intera giornata di festa per celebrare il tartufo bianco delle colline sanminiatesi in attesa della 54esima Mostra Mercato che si terrà a partire dal 15 novembre nel borgo alto di San Miniato. Domenica 9 novembre 2025 nei locali e negli spazi della Casa Culturale in via Pizzigoni va in scena “Tartufo a I’Pinocchio”: la 16ª Sagra del Tartufo Bianco di San Miniato Basso.

Tanti gli appuntamenti in programma, dalle ore 9 alle ore 19, per l’intrattenimento di grandi e piccoli come: i laboratori creativi per bambini e bambine, e il laboratorio di Mastro Geppetto dove i partecipanti potranno realizzare oggetti in legno. Per l’intera giornata si terrà la mostra mercato dei prodotti tipici locali e delle aziende del territorio. Inoltre sarà possibile acquistare il pregiato tartufo bianco delle colline sanminiatesi negli stand presenti o degustarlo nell’immancabile area ristorazione a cura della Polisportiva Casa Culturale (prenotazioni al 338 6805604). Poi a partire dalle ore 12 sarà possibile assaporare prelibati piatti tipici della tradizione toscana e specialità a base di tartufo bianco: una vera sfilata di prelibatezze.

Tanto tartufo, ma non solo. Per tutta la giornata sarà possibile visitare la Mostra Micologica a cura del gruppo micologico empolese, curiosare tra gli espositori del mercatino di arti e mestieri, e doppio appuntamento con il cantastorie e lo spettacolo teatrale di e con Alessandro Gigli “Pinocchio” (ore 16.30). Per tutti gli appassionati di cucina incontro, alle 17.30, con lo show cooking a cura del professore e chef Marco Nebbiai, che curerà anche 16 immancabili appuntamenti durante la mostra mercato nel borgo alto di San Miniato.

La festa sarà l’occasione anche per partecipare a una interessante visita guidata gratuita (prenotazioni al 338 6805604) alla scoperta dei beni storici, e non solo, del territorio come: il Mutart - Il Museo del Tartufo delle Colline Samminiatesi- la Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio e l’Oratorio del Loretino.

La 16ª Sagra del Tartufo Bianco di San Miniato Basso è organizzata dal Circolo ARCI San Miniato Basso, La Casa Culturale e la Polisportiva San Miniato Basso con il patrocinio del Comune di San Miniato e il supporto della Fondazione San Miniato Promozione.

La presentazione

L’16ª Sagra del Tartufo Bianco di San Miniato Basso è stata presentata venerdì 31 ottobre negli spazi della Casa Culturale alla presenza di Anna Gaetani, Presidente del Circolo Arci San Miniato Basso, Gabriella Tessieri direttrice operativa Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi, Presidente Fondazione San Miniato Promozione e Azzurra Bonaccorsi, vicesindaca del Comune di San Miniato.

Anna Gaetani: “Siamo lieti di annunciare questa nuova edizione della nostra sagra, un momento di grande festa che coinvolgerà grandi e piccoli. Tanti gli appuntamenti in programma dalla cucina, agli spettacoli teatrali. Protagonista il nostro prelibato tartufo bianco. Sperando in un tempo favorevole, vi aspettiamo numerosi!”

Gabriella Tessieri: “San Miniato Basso presenta Tartufo a I’Pinocchio, come sempre un cartellone ricco di appuntamenti per intrattenere ma anche per far conoscere le tante bellezze del territorio. Un grazie a tutti coloro che con impegno portano avanti ogni anno questo appuntamento immancabile, per far conoscere e apprezzare il nostro tartufo bianco”.

Azzurra Gronchi: “Oggi presentiamo la sagra a San Miniato Basso. L’ultima in senso cronologico nel programma che coinvolge le frazioni. Da qui parte anche il conto alla rovescia per la Mostra Mercato delle colline sanminiatesi. Un nuovo progetto corale che auspichiamo darà sempre più valore e visibilità non solo a tutto il territorio di San Miniato ma all’intera area tartufigena dei 30 comuni che coinvolge”.

Azzurra Bonaccorsi: “San Miniato Basso si prepara alla festa del tartufo bianco un appuntamento che ormai è diventato una tradizione attesa e amata dalla nostra comunità. Desidero ringraziare di cuore la Casa Culturale, l’Arci e la Polisportiva Casa Culturale, che con passione e impegno rinnovano ogni anno questa iniziativa, insieme al patrocinio del Comune di San Miniato e della Fondazione San Miniato Promozione. Manifestazioni come questa ci ricordano che il valore del nostro territorio non sta solo nei prodotti che offre, ma nelle persone che, con dedizione e amore, continuano a far vivere le tradizioni e a renderle occasione di incontro e crescita collettiva”.

