Santa Croce sull'Arno e Staffoli celebrano il 4 novembre

Attualità Santa Croce sull'Arno
(foto gonews.it)

Anche Santa Croce sull'Arno si prepara a ricordare i fatti storici e valori di unità nazionale del 4 Novembre. Questo il programma delle celebrazioni.
Alle 10 le autorità tra cui il sindaco Roberto Giannoni si ritroveranno in piazza Martiri della Libertà, ai Giardini sull'Arno, per deporre una corona al monumento ai caduti e al cippo ai caduti della Resistenza (1943-'45).
Alle 10,15 verrà deposta un mazzo di fiori alla cappella votiva ai caduti della Prima Guerra mondiale del cimitero di via del Castellare.
A Staffoli le celebrazioni invece avranno luogo alle 10,45, dove le autorità, prima deporranno una corona al monumento ai caduti nel Parco della Rimembranza e poi sarà deposto un mazzo di fiori alle lapidi in piazza Panattoni.
“Credo – dice il sindaco Roberto Giannoni - che oggi sia giusto celebrare le Forze Armate e l'Unità Nazionale nella data del 4 novembre. Da un lato per ricordare chi, a cominciare dalla guerra del 1915-'18 dette la vita compiendo il proprio dovere per l'Italia, così come chi cadde nel secondo conflitto mondiale e nei fatti che seguirono. Poi per ricordare che l'unità nazionale e l'assetto costituzionale che abbiamo oggi, è stato raggiunto con il sacrificio di molti a cominciare dalle guerre risorgimentali. Ma soprattutto – conclude Giannoni - va celebrato per non dimenticare il valore della pace e della democrazia che abbiamo ereditato dopo tanti morti, una pace che va tutelata e non va mai data per scontata”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

