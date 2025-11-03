SMS sospetti: l’Azienda USL Toscana centro avverte che il CUP non invia messaggi con numeri da contattare

Attualità Firenze
L’invito è a non rispondere e nel dubbio a contattare lo 055545454

A seguito di alcune segnalazioni ricevute questa mattina da parte di utenti, l’Azienda Sanitaria invita i cittadini a non dare seguito a eventuali SMS sospetti che sembrano provenire dagli uffici CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’Azienda USL Toscana centro. In particolare, si raccomanda di ignorare messaggi che chiedono di contattare numeri specifici per presunte comunicazioni. Questi numeri non appartengono all'Azienda USL Toscana centro.

L’Azienda invita pertanto a non rispondere ai messaggi e a non richiamare i numeri indicati. Il consiglio è di controllare sempre il mittente del messaggio e, se i dubbi permangono, di chiamare il numero ufficiale del CUP dell’Azienda USL Toscana centro: 055 54 54 54.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

