Sollicciano, l’associazione dei volontari: “Piove su agenti e detenuti"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Il carcere di Sollicciano

“Piove su Sollicciano. Piove sui detenuti che aspettano una risposta e chiedono dignità. Piove sui corpi provati dalla sofferenza, dai morsi delle cimici, dagli atti di autolesionismo. Piove sugli agenti di polizia penitenziaria che si organizzano con i secchi per raccogliere l’acqua piovana nella rotonda”.

A parlare è Stefano Cecconi, vicepresidente dell’associazione di volontari Pantagruel, che denuncia le condizioni della casa circondariale di Firenze.

“Mentre fuori si discute di progetti e di promesse – prosegue Cecconi – dentro il carcere la pioggia entra nelle celle e nei corridoi, aggravando una situazione già segnata dal degrado e dal sovraffollamento. Piove sul personale sanitario che si chiede chi glielo ha fatto fare, sui vestiti del magazzino del progetto Francesco, raccolti con fatica e generosità dalle cittadine e dai cittadini, e ora inzuppati d’acqua”.

Pantagruel chiede che la ristrutturazione di Sollicciano, più volte annunciata, diventi finalmente realtà.

“Piove anche sulle parole inutili dei lavori che ancora non sono partiti ma, per restare nella metafora, anche dalla pioggia può nascere un fiore. Serve volontà politica, rispetto e dignità per tutti coloro che vivono e lavorano in carcere”, conclude Cecconi.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
3 Novembre 2025

Plures Alia accelera sulla digitalizzazione. Pos agli sportelli per semplificare i pagamenti

Plures Alia informa che, a partire da oggi, lunedì 3 novembre, presso alcuni sportelli al pubblico sono attivi i nuovi terminali Pos, collocati sulle scrivanie e a disposizione degli utenti.  [...]

Sesto Fiorentino
Attualità
2 Novembre 2025

Chiusure notturne autostradali nel weekend

Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 23:00 di mercoledì 5 alle 5:00 di giovedì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire attività [...]

Firenze
Attualità
1 Novembre 2025

Fumetti, all’Astra il documentario su Milo Manara in occasione dei suoi 80 anni

In occasione degli 80 anni del fumettista Milo Manara, il cinema Astra di piazza Beccaria gli rende omaggio con la proiezione, in anteprima regionale, del documentario “Manara” alla presenza della [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina