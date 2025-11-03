Sorpreso a rubare in un'auto di notte, arrestato

Prova a rubare da un’auto in sosta, la polizia a Firenze arresta un 30enne di origini peruviane. Nella notte del 2 novembre, una volante è intervenuta in via Fiume per la segnalazione di un furto.
A dare l’allarme, il personale militare in servizio presso la stazione Santa Maria Novella allertato a sua volta da un passante che riferiva di aver visto un uomo tentare di forzare alcune autovetture in sosta su quella via.
Giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso l’uomo con mezzo busto all’interno dell’abitacolo di uno dei veicoli in sosta, intento a rovistare. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe procurato l'accesso infrangendo uno dei finestrini dell’autovettura con un tombino.
Il 30enne, già noto per precedenti specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, dovrà comparire per la convalida della misura precautelare.
<< Indietro