Terremoto di magnitudo 2.8 nel Casentino

Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato registrato alle 21.28 nel territorio di Chiusi della Verna, nel Casentino, a una profondità di circa 7,1 chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma non si registrano al momento danni a persone o cose.

Il sindaco Giampaolo Tellini, intervenuto sui social poco dopo l’evento sismico, ha rassicurato i cittadini spiegando che l’epicentro è stato localizzato “a pochi chilometri dal paese” e che “non si segnalano danni. Tutto sotto controllo”. Le autorità stanno comunque monitorando la situazione.