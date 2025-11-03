Travolto dalla propria auto, grave incidente a Montemurlo

Grave incidente in provincia di Prato dove, poco prima delle 13, un uomo è stato travolto dall'auto che aveva lasciato parcheggiata al lato della strada. È successo nella zona della Rocca di Montemurlo: sul posto in piazza Castello sono intervenuti i vigili del fuoco di Montemurlo, la polizia municipale di Montemurlo per i rilievi e la ricostruzione della dinamica e i sanitari inviati dal 118 che hanno soccorso l'uomo, trasportato con l'elicottero Pegaso in codice rosso all'ospedale Careggi.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un portalettere di 46 anni, mentre stava consegnando della posta sarebbe stato investito dalla propria auto che aveva fermato poco prima e dalla quale era sceso e che, per cause in corso di accertamento, improvvisamente si sarebbe mossa. Quel punto della piazza è leggermente in discesa, come specifica in una nota il Comune sull'incidente, e l'auto avrebbe preso velocità. Prontamente allertati i soccorsi i vigili del fuoco e il personale del 118 hanno soccorso e liberato il postino, che fortunatamente non ha mai perso conoscenza, portato d'urgenza a Firenze. Proseguono le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente e perché l'auto, che era spenta, sia partita, se per un malfunzionamento o una distrazione nell'inserimento del freno a mano.

Al portalettere il sindaco Simone Calamai ha rivolto il suo pensiero: "Purtroppo anche questo è un incidente sul lavoro che spero possa risolversi positivamente per l’uomo, al quale va la solidarietà di tutta l’amministrazione comunale e della comunità montemurlese".

Notizie correlate