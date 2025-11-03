Ultimo appuntamento del programma per il centenario di Gino Terreni a Montespertoli

Ultimo appuntamento del programma per il centenario di Gino Terreni: venerdì 8 novembre 2025 il Centro per la Cultura del Territorio ospita alle ore 17 la conferenza “La tradizione artistica toscana, Gino Terreni a Montespertoli”, curata dagli eredi dell’artista.

L’incontro offrirà un approfondimento sulla dimensione meno conosciuta della vita di Terreni: il suo impegno nella Resistenza - combattente con il nome di battaglia “Ricciolo” nel Gruppo di Combattimento “Legnano” - e l’influenza che quell’esperienza ebbe nel definire la sua poetica legata ai valori civili, alla dignità del lavoro e alla memoria storica.

Un focus specifico sarà dedicato anche al rapporto tra Terreni e Giorgio de Chirico, con materiali e testimonianze che raccontano l’incontro e il dialogo artistico tra i due, elemento significativo nella maturazione del linguaggio pittorico di Terreni, sospeso tra figurazione, simbolismo e suggestioni metafisiche.

La conferenza sarà seguita dall’inaugurazione della mostra “La campagna toscana: tradizione, lavoro e sacralità nelle opere di Gino Terreni” con opere inedite, presso il Museo del Territorio (MuTer), all’interno dello stesso complesso culturale.

Ingresso libero.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa