Sfiora l’impresa l’Use Computer Gross a Siena contro la capolista. Coach Valentino: "la squadra ha dato una risposta importante"

C’era curiosità per vedere cosa sarebbe successo sul campo della capolista imbattuta Costone Siena. L’Use Computer Gross, pur priva del suo pivot titolare Matteo De Leone, ha dimostrato di saper reggere il confronto che si è deciso solo nel finale dopo l’uscita per falli di Rosselli e due triple chirurgiche di Masciarelli. Una gara che, se da un lato lascia tante conferme importanti, dall’altro genera anche qualche rammarico.

"Abbiamo disputato una partita di grande carattere e personalità sul campo della capolista Costone – attacca coach Luca Valentino – abbiamo ceduto solo nel finale, dopo una partenza un po’ contratta e resa ancor più difficile dall’assenza di un giocatore per noi fondamentale come De Leone. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo trovato ritmo, intensità e fiducia, riuscendo a colmare il gap evidente che c’era in campo e andando oltre la fatica. C’è un pizzico di rammarico per qualche tiro libero sbagliato e per alcuni tiri aperti ben costruiti che, nel momento decisivo, non sono entrati, ma la squadra ha dato una risposta importante".

"Volevamo dimostrare di poter competere contro una corazzata – prosegue – e l’averlo fatto senza un nostro punto di riferimento e con zero falli subiti a quattro minuti dalla fine dà ancora più valore alla nostra prestazione. Dobbiamo continuare su questa strada, con ancora più convinzione e voglia di fare bene".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa