Vasco Matteucci è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile del Corazzano Calcio

Il Corazzano Calcio ufficializza la nomina del nuovo Direttore Sportivo del settore giovanile: Vasco Matteucci.

Classe 1945, figura molto conosciuta nel panorama calcistico locale, Matteucci vanta una lunga esperienza come osservatore dell’Empoli – e non solo – nella zona del Comprensorio del Cuoio. Ex allenatore ed esperto dirigente, il suo ultimo incarico è stato nel settore giovanile del San Miniato Basso.

Marzio Fiaschi, direttore sportivo dell’ASD Corazzano, commenta così la nomina: “La società è contenta e orgogliosa di essere riuscita a portare Vasco Matteucci a ricoprire un ruolo tanto complesso e delicato come quello della gestione del settore giovanile. Proprio per questo abbiamo scelto una figura che, nel nostro territorio, considero tra le più competenti. La sua presenza si affianca a quella di Renzo Ulivieri, che non ha certo bisogno di presentazioni. Questo ulteriore tassello conferma quanta fiducia sia riposta nella nostra società, e noi faremo di tutto per mantenere le aspettative.”

“Avere nel nostro organico – aggiunge Fiaschi – una persona esperta e di grande competenza come Vasco mi gratifica molto. Sono certo che il suo apporto sarà fondamentale per far crescere e consolidare una realtà come la nostra. Oltre alla stima che nutro nei suoi confronti, sia come professionista che come uomo, mi lega a lui anche un sincero affetto personale. È per questo che, a nome mio, della società ASD Corazzano e di tutta la comunità di Corazzano, gli faccio un grande in bocca al lupo.”

Vasco Matteucci commenta così il suo nuovo incarico: “Ormai ho un’età in cui desidero divertirmi, senza scendere a compromessi, e soprattutto mi piacciono le sfide. È per questo che ho accettato di occuparmi del settore giovanile dell’ASD Corazzano, una società ambiziosa e animata da grandi valori.

Ho lavorato in molte realtà, sia come allenatore che come direttore sportivo, ma Corazzano è uno di quei paesi che mi è rimasto nel cuore, insieme a San Miniato, la mia città. Qui ho vissuto, probabilmente, due delle mie migliori stagioni da allenatore negli anni ’80, e poter tornare oggi, in un’altra veste, è per me un grande onore.

Credo fortemente nel valore del sociale e della comunità, principi che questa società incarna pienamente e che condivido con convinzione. Un altro motivo che mi ha spinto ad accettare questa proposta è la vicinanza all’amico Renzo Ulivieri, che con i suoi consigli — ma soprattutto con il suo esempio — è sempre stato per me un punto di riferimento nel calcio.

Dopo quarant’anni da allenatore e quindici da direttore sportivo, credo di poter ancora dire la mia. Metterò tutto il mio impegno e la mia passione in questo nuovo percorso, con la speranza di poter contribuire concretamente alla crescita del Corazzano.”

Fonte: Ufficio Stampa ASD Corazzano

Notizie correlate