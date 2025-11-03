Vasco Matteucci è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile del Corazzano Calcio

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Corazzano Calcio ufficializza la nomina del nuovo Direttore Sportivo del settore giovanile: Vasco Matteucci.

Classe 1945, figura molto conosciuta nel panorama calcistico locale, Matteucci vanta una lunga esperienza come osservatore dell’Empoli – e non solo – nella zona del Comprensorio del Cuoio. Ex allenatore ed esperto dirigente, il suo ultimo incarico è stato nel settore giovanile del San Miniato Basso.

Marzio Fiaschi, direttore sportivo dell’ASD Corazzano, commenta così la nomina: “La società è contenta e orgogliosa di essere riuscita a portare Vasco Matteucci a ricoprire un ruolo tanto complesso e delicato come quello della gestione del settore giovanile. Proprio per questo abbiamo scelto una figura che, nel nostro territorio, considero tra le più competenti. La sua presenza si affianca a quella di Renzo Ulivieri, che non ha certo bisogno di presentazioni. Questo ulteriore tassello conferma quanta fiducia sia riposta nella nostra società, e noi faremo di tutto per mantenere le aspettative.”

“Avere nel nostro organico – aggiunge Fiaschi – una persona esperta e di grande competenza come Vasco mi gratifica molto. Sono certo che il suo apporto sarà fondamentale per far crescere e consolidare una realtà come la nostra. Oltre alla stima che nutro nei suoi confronti, sia come professionista che come uomo, mi lega a lui anche un sincero affetto personale. È per questo che, a nome mio, della società ASD Corazzano e di tutta la comunità di Corazzano, gli faccio un grande in bocca al lupo.”

Vasco Matteucci commenta così il suo nuovo incarico: “Ormai ho un’età in cui desidero divertirmi, senza scendere a compromessi, e soprattutto mi piacciono le sfide. È per questo che ho accettato di occuparmi del settore giovanile dell’ASD Corazzano, una società ambiziosa e animata da grandi valori.

Ho lavorato in molte realtà, sia come allenatore che come direttore sportivo, ma Corazzano è uno di quei paesi che mi è rimasto nel cuore, insieme a San Miniato, la mia città. Qui ho vissuto, probabilmente, due delle mie migliori stagioni da allenatore negli anni ’80, e poter tornare oggi, in un’altra veste, è per me un grande onore.

Credo fortemente nel valore del sociale e della comunità, principi che questa società incarna pienamente e che condivido con convinzione. Un altro motivo che mi ha spinto ad accettare questa proposta è la vicinanza all’amico Renzo Ulivieri, che con i suoi consigli — ma soprattutto con il suo esempio — è sempre stato per me un punto di riferimento nel calcio.

Dopo quarant’anni da allenatore e quindici da direttore sportivo, credo di poter ancora dire la mia. Metterò tutto il mio impegno e la mia passione in questo nuovo percorso, con la speranza di poter contribuire concretamente alla crescita del Corazzano.”

Fonte: Ufficio Stampa ASD Corazzano

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
3 Novembre 2025

San Miniato Basso si prepara per la 16ª Sagra del Tartufo Bianco

Una intera giornata di festa per celebrare il tartufo bianco delle colline sanminiatesi in attesa della 54esima Mostra Mercato che si terrà a partire dal 15 novembre nel borgo alto [...]

San Miniato
Attualità
31 Ottobre 2025

"Piazze Partecipate", nella Loggetta del Fondo a San Miniato gli Inspector Grant in concerto

Domenica 2 novembre alle ore 15:30 in via Augusto Conti, alla Loggetta del Fondo a San Miniato il gruppo musicale "Inspector Grant" si esibirà in concerto, nell’ambito del progetto piazze [...]

San Miniato
Attualità
31 Ottobre 2025

Fidapa San Miniato inaugura il nuovo anno sociale: nuova presidente Lucia Alessi

Con la consueta eleganza e partecipazione, la sezione FIDAPA BPW Italy di San Miniato ha inaugurato il nuovo anno sociale il 30 ottobre presso il ristorante Pepenero, in un clima [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina