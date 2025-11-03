Volo Cagliari-Pisa con oltre 8 ore di ritardo, via alle richieste di rimborso

Disagi per i passeggeri Ryanair sulla rotta Cagliari-Pisa. Il volo FR6100, previsto in partenza domenica alle 16:30, è decollato solo alle 00:57 della notte tra il 2 e il 3 novembre, atterrando in Toscana alle 2:04 con un ritardo di 8 ore e 24 minuti. A complicare la situazione, problemi tecnici e informazioni giudicate insufficienti dai viaggiatori.

A segnalare il caso è l’associazione RimborsoAlVolo, che ha già iniziato a ricevere richieste di assistenza. L’organizzazione ricorda che, ai sensi del Regolamento europeo CE 261/2004, ai passeggeri spetta il diritto a ricevere assistenza in caso di ritardo prolungato — inclusi pasti, bevande, alloggio se necessario, trasporti e possibilità di comunicazione — oltre alla possibilità di richiedere un risarcimento economico.

Il disservizio segue le difficoltà registrate il giorno precedente sul volo Cagliari-Perugia, alimentando proteste da parte dei viaggiatori.