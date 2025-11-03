'Wolverine Swing Trio' in concerto a Monterappoli per la rassegna MusicRappoli

Prosegue la rassegna MusicRappoli, che ogni venerdì anima il Circolo ARCI di Monterappoli con concerti e serate dedicate alla musica. Venerdì 7 novembre, protagonista sarà il Wolverine Swing Trio, formazione composta da chitarra, tromba e contrabbasso, che proporrà un repertorio raffinato e coinvolgente ispirato alle sonorità degli anni ’30 e ’40.

I brani scelti rappresentano una ricerca accurata dei pezzi più iconici e autentici suonati nei migliori club di New Orleans, culla dello swing e del dixieland. Un viaggio musicale che rievoca l’energia delle sale da ballo dell’epoca, dove il ritmo sincopato e l’improvvisazione collettiva accendevano la voglia di danzare e di stare insieme.

La serata inizierà alle 20 con un’apericena a base di piatti tipici toscani, per poi proseguire alle 21.30 con l’esibizione del trio. L’ingresso è aperto a tutti: un’occasione per godersi buona musica, buon cibo e la calda accoglienza del Circolo ARCI di Monterappoli.

Per ulteriori informazioni: monterappolicircoloarci@gmail.com o 377 365 4221

Fonte: Circolo ARCI Monterappoli