Al circolo di Pozzale 'Sos Gaza tra musica e parole'

Sabato 15 novembre un evento speciale, ospitato dal Circolo Arci Pozzale, per parlare di Palestina e supportare la popolazione di Gaza stravolta da due anni di genocidio.

Dibattito, letture, cucina e un concerto con gli Alma Vintage e Daniele Campani, batterista dei Nomadi dal 1990 al 2023. L'appuntamento è organizzato da Circolo Arci Pozzale, Cgil Empolese Valdelsa, Anpi Empoli, Arci Empolese Valdelsa, Pubbliche Assistenze Empoli, Empoli Per la Pace e la band Alma Vintage.

La Palestina e il suo popolo sono al centro di questa importante iniziativa che tiene insieme arte, cultura, cucina, musica e solidarietà nel segno della giustizia, del diritto, dell'umanità. Un intero pomeriggio che andrà avanti con una cena e culminerà con un concerto d'eccezione.

L'evento SOS GAZA, TRA MUSICA E PAROLE inizierà, infatti, alle 18 con un dibattito nel quale interverranno Saverio Tommasi (scrittore e giornalista Fanpage), Daniele Campani (batterista dei Nomadi dal 1990 al 2023), Rossano Rossi (segretario generale Cgil Toscana) e Sara Naldi (Arci Empolese Valdelsa), moderati da Gianluca Lacoppola (Cgil Empolese Valdelsa). Durante il dibattito porteranno alcune testimonianze le famiglie gazawi residenti sul territorio e ospitate nell’ambito del progetto S.A.I.

A seguire Mediterraneo Condiviso, una cena informale con assaggi e piatti della tradizione palestinese e della cucina italiana. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione, da effettuare obbligatoriamente entro mercoledì 12 novembre al numero 0571 924879. Il costo della cena sarà di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a undici anni.

A seguire letture a cura dell'attrice Anna Di Maggio e concerto degli Alma Vintage, con Daniele Campani alla batteria.

I proventi dell’iniziativa saranno destinati al progetto del Remedial Education Center (REC) di Gaza, organizzazione che ha una lunga tradizione di lavoro in ambito educativo e dal 1993 opera in collaborazione cn il Dipartimento dei servizi sociali ed educativi delle Nazioni Unite per sviluppare servizi educativi, sociali, psicologici rivolti ai minori.

Il Circolo Arci Pozzale, che ospiterà l'evento, si trova in via Sottopoggio per San Donato 23, a Empoli. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile prenotare chiamando il numero 0571 924879.

Fonte: Ufficio stampa