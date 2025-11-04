Andrea Guastamacchia nuovo ad di Acque Spa

Questa mattina (4 novembre 2025) il Consiglio di amministrazione di Acque – gestore idrico del Basso Valdarno – ha eletto all’unanimità il nuovo Amministratore Delegato della società. Ad essere nominato, su indicazione del socio privato, è stato il dott. Andrea Guastamacchia, che subentra all’ing. Fabio Trolese.

Andrea Guastamacchia, 57 anni, veronese, è dirigente Acea Acque SpA. Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Verona e Dottore Commercialista, ha maturato un’esperienza trentennale nei settori industriali, energetici e del servizio idrico, ricoprendo ruoli di vertice. In particolare, dal 2006 al 2025 è stato Direttore Amministrazione, Commerciale, Sistemi Informativi e Transizione Digitale del gestore idrico Acque Veronesi.

“A nome dei Soci e dell’azienda, desidero esprimere un sincero ringraziamento all’ing. Fabio Trolese per il lavoro svolto nel corso del suo mandato, per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato Acque — commenta il presidente Simone Millozzi —. Al dott. Guastamacchia rivolgo i migliori auguri di buon lavoro: la sua esperienza, la sua capacità manageriale e la sua conoscenza profonda dei processi industriali e regolatori saranno decisive per affrontare la fase che abbiamo davanti e continuare a rafforzare Acque come soggetto strategico per le esigenze del territorio e della comunità.”

“Sono onorato di questo incarico – sottolinea Guastamacchia - Acque è un’azienda che svolge un servizio pubblico di primaria importanza, e che custodisce un bene essenziale per la comunità, poiché l’acqua è qualità della vita, sviluppo, coesione sociale. Intendo lavorare con spirito di collaborazione con il Presidente, il CdA e tutte le donne e gli uomini di Acque, orientando le nostre scelte verso sostenibilità, sicurezza del servizio, responsabilità sociale ed etica industriale, consapevoli del ruolo fondamentale che svolgiamo ogni giorno per le persone e le organizzazioni del Basso Valdarno.”

Fonte: Acque Spa - Ufficio stampa