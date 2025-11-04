Certaldo, Don Rolando Spinelli è il nuovo consigliere ecclesiastico di Coldiretti Toscana

Don Rolando Spinelli, parroco della propositura di Certaldo, è il nuovo consigliere ecclesiastico di Coldiretti Toscana. Nato a Vinci, classe 1970, prima di entrare in seminario ed intraprendere il percorso che lo avrebbe portato alla guida di una comunità pastorale, Don Spinelli aveva lavorato prima nell’azienda agricola di famiglia poi come operaio agricolo in un’azienda di Montespertoli. Un’esperienza importante, vissuta in gioventù, che gli sarà utile per svolgere al meglio il suo nuovo incarico.

La prima uscita ufficiale nelle vesti di Consigliere Ecclesiastico di Coldiretti sarà la 53° Giornata del Ringraziamento che si terrà domenica 16 novembre 2025 proprio alla Chiesa di S. Tommaso di Certaldo. Una giornata di festa, molto attesa dagli agricoltori, per celebrare la conclusione dell’annata agraria, ringraziare per il raccolto e chiedere la benedizione per quella futura.

"Benvenuto a Don Rolando. La sua esperienza ci sarà di grande aiuto in questo pezzo di strada che faremo insieme al servizio dell’anima e della fede dei nostri agricoltori. - il messaggio della presidente regionale, Letizia Cesani - Conosco bene Don Rolando, la sua umanità, la sua lucidità cristiana. Sarà di supporto a tutti noi in questo momento storico di grande incertezza: le guerre, l’instabilità economica, le disuguaglianze sociali rendono difficile il cammino quotidiano dei nostri soci e delle loro famiglie. Sono certa che Don Rolando riuscirà ad accompagnarci con sensibilità ed ottimismo nella nostra quotidianità".

Fonte: Coldiretti Toscana - Ufficio Stampa