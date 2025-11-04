Certaldo, rimuove braccialetto elettronico e non rispetta il divieto di avvicinamento alla famiglia

Foto di archivio (foto gonews.it)

Già sottoposta alla misura di allontanamento, i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere

Si è presentata a casa dalla sua famiglia, dopo aver rimosso il braccialetto elettronico, violando il divieto di avvicinamento precedentemente imposto. Per questo i carabinieri di Certaldo lo scorso 29 ottobre hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di una donna già sottoposta alla misura di allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento ai familiari.

La persona indagata era già stata denunciata dai familiari in estate, per presunti episodi di maltrattamenti e condotte aggressive culminati lo scorso 8 agosto con il lancio di alcune bottiglie di vetro contro la loro abitazione. Stavolta, secondo quanto ricostruito, si sarebbe recata a casa della famiglia dopo aver rimosso il dispositivo elettronico di controllo, suonando ripetutamente al citofono. Per questo è scattata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere: al termine delle formalità di rito, la persona è stata condotta presso il carcere Sollicciano di Firenze, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

