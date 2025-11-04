Danneggia il vetro di un bus: arrestato, aveva agito anche nei giorni scorsi

Cronaca Firenze
Il 29 ottobre a Bagno a Ripoli i carabinieri di Firenze hanno denunciato un 47enne di origini romene per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe salito su un bus avrebbe infranto un finestrino, presumibilmente utilizzando il martello frangi-vetro in dotazione. Il gesto ha spaventato i passeggeri, che hanno lasciato immediatamente il mezzo, ma nessuno ha riportato lesioni.

I carabinieri sono giunti sul posto allertati dal conducente del bus, raccogliendo le testimonianze dei presenti e individuando il presunto responsabile, che si era allontanato di poco.

L’uomo, già noto agli operanti, si è reso responsabile di altri episodi analoghi nelle settimane precedenti e, nella nottata di ieri, era stato già arrestato carabinieri di Firenze per aver danneggiato il finestrino di un autobus cittadino, portando via la giacca del conducente.

