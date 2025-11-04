EUDR, UNIC – Concerie Italiane: "Serve un fronte comune a Bruxelles per posticipare e rivalutare il Regolamento"

Attualità Zona del Cuoio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

La revisione del Regolamento UE sulla deforestazione rischia di danneggiare la competitività delle imprese conciarie. UNIC chiede un rinvio condiviso per valutarne meglio l’impatto

Si allarga e si rafforza il fronte contrario alle ultime, recenti modifiche proposte dalla Commissione europea al Regolamento UE sulla deforestazione (EUDR) che smentiscono in parte quanto la stessa Commissione aveva dichiarato in precedenza. La proposta - ora al vaglio del Consiglio UE e del Parlamento europeo - annulla il posticipo di un anno dell’entrata in vigore dell’EUDR, fissandolo al 30 dicembre 2025, e concede solo un allungamento di 6 mesi esclusivamente per le micro e piccole imprese.

Questa decisione avrebbe conseguenze molto negative sulla filiera della pelle, non contribuirebbe a raggiungere lo scopo di lottare in modo realistico contro la deforestazione e ha profondamente deluso non solo l’industria conciaria italiana, al punto che anche altre associazioni nazionali di categoria hanno deciso di aderire alla campagna Stop The Clock, sostenuta anche da nazioni come l’Austria. Stop The Clock richiede, in altre parole, di attivare uno strumento di sospensione dell’EUDR, che - preservando l’obiettivo ambientale, condiviso da tutti, di combattere la deforestazione - permetta di rivalutarne l’impatto sulle aziende, semplificandone gli obblighi.

A fronte di questa urgenza e in una fase congiunturale che rimane molto critica per le imprese del settore conciario, UNIC – Concerie Italiane auspica e sollecita che in sede comunitaria la politica e le istituzioni italiane facciano fronte comune a Bruxelles – soprattutto sui banchi del Parlamento europeo – e, come già dichiarato a livello bipartisan nelle scorse settimane, sostengano in modo condiviso e unitario la necessità di rinviare l’entrata in vigore del Regolamento EUDR per tutte le aziende tutelando, in questo modo, la competitività delle concerie italiane e i loro livelli occupazionali.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Cuoio
Attualità
13 Ottobre 2025

Servizi lavoro e buoni pasto, convenzione tra Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina e Ali Spa e Repas

Confesercenti Valdera Cuoio e Val di Cecina annuncia con soddisfazione la stipula di una nuova convenzione con Ali Spa – Agenzia per il Lavoro e con Repas – società specializzata [...]

Toscana
Attualità
6 Settembre 2025

Cambio al vertice dei Carabinieri di Pisa: il colonnello Izzo lascia dopo tre anni per altro incarico

Dopo tre anni alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Pisa, il colonnello Mauro Izzo lascia l’incarico per assumere a Roma il ruolo di Capo Ufficio Personale del Comando [...]

Santa Croce sull'Arno
Attualità
24 Agosto 2025

Il comprensorio del cuoio toscano perde Ezio Castellani, scomparso oggi all’età di 77 anni.

Il comprensorio del cuoio toscano perde Ezio Castellani, scomparso oggi all’età di 77 anni. Nato a Santa Croce sull'Arno nel 1948, Ezio Castellani è stato tra i maggiori conoscitori del [...]



Tutte le notizie di Zona del Cuoio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina