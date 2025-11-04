Fiorentina, esonerato Pioli: D’Aversa tra i candidati alla panchina viola

È divorzio tra Stefano Pioli e l’ACF Fiorentina. Dopo i deludenti risultati in campionato - solo 4 punti raccolti in 10 partite, nelle quali la squadra viola non è mai riuscita a vincere - la dirigenza ha deciso di sollevare Pioli dall’incarico di allenatore. Pioli era già stato alla guida della Fiorentina nella stagione 2017-2018, anno in cui la squadra concluse il campionato in ottava posizione.

"Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina - si legge nel comunicato ufficiale della dirigenza viola -. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa".

Tra i nomi papabili per la panchina viola circola anche quello di Roberto D’Aversa, ex tecnico dell’Empoli nella scorsa stagione, conclusasi con un’amara retrocessione. Nel prossimo turno di campionato, sarà Daniele Galloppa a guidare la squadra, che inizierà ad allenare già da questo pomeriggio.

