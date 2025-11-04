Fiorentina, esonerato Pioli: D’Aversa tra i candidati alla panchina viola

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
Stefano Pioli

Ultimo posto e solo 4 punti raccolti in 10 giornate: la dirigenza viola decide di cambiare guida tecnica

È divorzio tra Stefano Pioli e l’ACF Fiorentina. Dopo i deludenti risultati in campionato - solo 4 punti raccolti in 10 partite, nelle quali la squadra viola non è mai riuscita a vincere - la dirigenza ha deciso di sollevare Pioli dall’incarico di allenatore. Pioli era già stato alla guida della Fiorentina nella stagione 2017-2018, anno in cui la squadra concluse il campionato in ottava posizione.

"Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina - si legge nel comunicato ufficiale della dirigenza viola -. ACF Fiorentina comunica che Stefano Pioli è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. La Società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità dimostrata nel corso del loro lavoro. La guida tecnica della Prima Squadra è stata temporaneamente affidata, a partire dall’allenamento di questo pomeriggio, a mister Daniele Galloppa".

Tra i nomi papabili per la panchina viola circola anche quello di Roberto D’Aversa, ex tecnico dell’Empoli nella scorsa stagione, conclusasi con un’amara retrocessione. Nel prossimo turno di campionato, sarà Daniele Galloppa a guidare la squadra, che inizierà ad allenare già da questo pomeriggio.

Notizie correlate

Firenze
Attualità
4 Novembre 2025

'Per Giovanni Boccaccio', giornata di studi all'Università di Firenze con letture e approfondimenti sul Decameron

Si terrà venerdì 10 novembre, presso la Sala Comparetti dell’Università di Firenze, ore 10, ingresso libero, la giornata di studi intitolata “Per Giovanni Boccaccio”, promossa dall’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio in [...]

Firenze
Attualità
4 Novembre 2025

"1926-2026: 100 anni di Fiorentina e della città di Firenze", gli incontri Spi Cgil all'Sms di Rifredi

Comincia domani mercoledì 5 novembre il ciclo di incontri “1926-2026: 100 anni di Fiorentina 100 anni della città di Firenze” organizzato dalla SMS di Rifredi e dalla Lega SPI CGIL [...]

Firenze
Attualità
4 Novembre 2025

Al Meyer un nuovo giardino e una rosa ibrida dedicata all’ospedale dei bambini

Camelie giapponesi, viburni, ligustri. E ancora cinnamoni, clerodendri, evonimi, lauri e lecci. Sono trecento, tra grandi e piccole, le piante che compongono il nuovo e lussureggiante giardino del Meyer. Un [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina