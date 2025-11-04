Fucecchio e Galleno celebrano la Festa del 4 novembre

L'Unità Nazionale conquistata nel 1918 a conclusione della Grande Guerra e l'impegno costante delle Forze Armate Italiane sono stati celebrati questa mattina a Fucecchio in occasione della Festa del 4 Novembre. Quelle promosse dall'amministrazione comunale sono state cerimonie partecipate sia dai cittadini che dalle associazioni (Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Anmil, Spi Cgil), oltre alla presenza dei ragazzi della scuola media di Fucecchio e della scuola elementare di Galleno. La mattinata si è divisa in due parti: prima nella frazione delle Cerbaie – al monumento ai caduti nell'area del cimitero – e poi nei pressi dell'omologo monumento in centro storico, ai giardini a fianco di piazza XX Settembre.

L'amministrazione ringrazia tutti i presenti – scuole, associazioni, rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose e privati cittadini – e chi si è speso per la realizzazione delle due cerimonie.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

