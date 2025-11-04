Fucecchio e Galleno celebrano la Festa del 4 novembre

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

L'Unità Nazionale conquistata nel 1918 a conclusione della Grande Guerra e l'impegno costante delle Forze Armate Italiane sono stati celebrati questa mattina a Fucecchio in occasione della Festa del 4 Novembre. Quelle promosse dall'amministrazione comunale sono state cerimonie partecipate sia dai cittadini che dalle associazioni (Misericordia, Pubblica Assistenza, Croce Rossa, Anmil, Spi Cgil), oltre alla presenza dei ragazzi della scuola media di Fucecchio e della scuola elementare di Galleno. La mattinata si è divisa in due parti: prima nella frazione delle Cerbaie – al monumento ai caduti nell'area del cimitero – e poi nei pressi dell'omologo monumento in centro storico, ai giardini a fianco di piazza XX Settembre.
L'amministrazione ringrazia tutti i presenti – scuole, associazioni, rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose e privati cittadini – e chi si è speso per la realizzazione delle due cerimonie.

 

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
4 Novembre 2025

Mozart, Verdi e Puccini a Fucecchio con il concerto lirico 'Vespa & Classica' alla chiesa di San Bartolomeo

Lunedì 8 dicembre 2025, alle ore 17.30, presso la Chiesa di San Bartolomeo di Ponte a Cappiano, si terrà un raffinato ed imperdibile Concerto Lirico organizzato dal Vespa Club 'Il [...]

Fucecchio
Attualità
3 Novembre 2025

Giornata di prevenzione cardiovascolare: controlli gratuiti a Fucecchio

Una giornata per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è in programma domenica 16 novembre in piazza Montanelli a Fucecchio. L'iniziativa dal nome 'La prevenzione è vita, prendi cura del tuo [...]

Empolese Valdelsa
Cronaca
1 Novembre 2025

Maltempo, allerta per piogge nell'Empolese e nell'area del Bisenzio

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze ha diramato un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domenica 2 novembre, riguardante il rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina