Empoli saluta il patron della Sammontana, Loriano Bagnoli, "Una persona semplice e un grandissimo imprenditore"

Ultimo saluto a Loriano Bagnoli, storico patron della Sammontana, scomparso nei giorni scorsi all’età di 86 anni. In tanti, tra familiari, amici e cittadini, si sono ritrovati nel pomeriggio di martedì 4 novembre nella Collegiata di Empoli per la cerimonia funebre, che ha visto una grande partecipazione e un profondo affetto da parte della comunità empolese. Tra i presenti anche i rappresentanti delle istituzioni locali: i sindaci di Empoli, Alessio Mantellassi, di Vinci, Daniele Vanni, e di Montelupo Fiorentino, Simone Londi.

Alla cerimonia non solo rappresentanti delle amministrazioni locali, ma anche del mondo dello sport, con i dirigenti dell’Empoli Calcio, Fabrizio Corsi e Rebecca Corsi, e del lavoro, rappresentato da Rossano Rossi, segretario regionale della Cgil Toscana e compagno di battaglie sindacali alla Sammontana. Presente anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che ha preso parte alla cerimonia funebre.

Don Guido Engels - che ha officiato la messa - ha voluto ricordare la famiglia Bagnoli con parole di profonda gratitudine: "Desidero ringraziare questa famiglia, cominciando da Romeo Bagnoli e poi i figli Renzo, Sergio e Loriano che hanno saputo creare una realtà che prima non c'era insieme alle loro mogli e figli. Un bell'esempio che abbiamo avuto, un invito anche per noi a fare la stessa cosa. è bello poter inventare, e loro hanno avuto genialità. L'ho conosciuto poco ma quel poco mi ha fatto capire alcune cose importanti, come l'ascolto: non era un uomo di molte parole ma sapeva ascoltare e in maniera attenta non si perdeva una parola. Genialità ma anche generosità: Loriano era anche una persona molto generosa: una volta mi disse 'quando ha bisogno di qualcosa, venga da me'. Mi ha colpito la sua capacità di ascolto, che non è una cosa facile".

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha voluto ricordare Loriano Bagnoli non solo come imprenditore, ma anche come figura legata ai suoi ricordi d’infanzia, quando da bambino gustava quel “Gelato all’italiana” diventato simbolo della Sammontana e di un intero territorio: "Loriano era una persona semplice che si fermava a bere un caffè al di là della posizione di censo e di ruolo - ha affermato il Presidente Giani -. Era anche un grandissimo imprenditore: dal nulla ha creato un impero. Oggi tutta Empoli e tutta la Toscana si stringono attorno a lui e alla famiglia. Loriano è il simbolo del self-made man che con le sue capacità e il suo genio è riuscito a creare imprenditorialità e quindi lavoro. Se ne va una grande persona, non potevamo che essere qui accanto ai familiari e accanto alla città di Empoli".

A ricordarlo con profondo affetto anche Rossano Rossi, che iniziò la propria attività sindacale proprio alla Sammontana, prima come giovane lavoratore a 16 anni e poi come rappresentante sindacale alla RSU. Rossi ha ricordato Loriano con parole di sincero affetto, definendolo un grande uomo e imprenditore, prima ancora che un 'padrone': "Loriano rappresentava un imprenditore con grande intelligenza e prospettiva che è riuscito a far crescere l'azienda grazie a una serie di scelte importanti - ha affermato Rossano Rossi-. Allo stesso tempo era un padrone e io ero un sindacalista. Abbiamo avuto scontri epocali ma sempre nel rispetto reciproco. ci accomunava a entrambi voler bene all'azienda e alla città. Loriano questo l'ha sempre manifestato. era una persone che tutte le mattine veniva in azienda e brontolava quando le cose non andavano bene, ma allo stesso tempo scherzava, e la gente questo lo apprezzava. Col tempo ha dimostrato l'amore del collettivo e questo ci ha fatto piacere. Un imprenditore importante, sarà un vuoto per la nostra città. Mi mancherà anche come amico".

Parole di stima e riconoscenza anche dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, che ha voluto ripercorrere la storia di un imprenditore capace di trasformare un’intuizione in un marchio conosciuto in tutto il mondo: "Ci lascia un empolese con la E maiuscola - ha commentato il primo cittadino - Loriano era un uomo che voleva bene per Empoli e che ha fatto tanto per la città. Nell'immediato dopoguerra insieme ai fratelli, trasformando la latteria fondata dal padre Romeo in un'azienda di produzione del gelato che si è affermata in tutto il territorio comunale e poi sempre di più fino a diventare un'azienda di livello settore nazionale e oggi leader del settore. l'hanno fatto nell'immediato dopoguerra superando l'Italia delle macerie avendo buone intuizioni avendo tanta pazienza e tanto sacrificio per costruirla e tanta capacità imprenditoriale. L'hanno fatto a modo loro: sempre in pieno rapporto con il territorio in una buona relazione con coloro che hanno lavorato alla Sammontana e sapendo creare un ricambio generazionale che ha visto nella famiglia figure che la stanno guidando con grande visione. rimpiangiamo un grande empolese e un pezzo dell'imprenditoria della nostra città".

Niccolò Banchi

